Motoristas acusam ANTRAM de querer "prejudicar o país"

Quem quer a greve é a ANTRAM, acusa o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, que neste sábado divulgou uma contraproposta de negociação que os classificaram de farsa.

“A ANTRAM quer que exista greve. A ANTRAM quer prejudicar os motoristas e quer prejudicar o país, agora a partir do dia 12 de agosto”, acusa o advogado do sindicato (SMMP), em declarações à Renascença.

Em causa está a proposta dos motoristas que aponta para um contrato coletivo de seis anos com aumentos faseados de 50 euros por ano. Este plano para um contrato coletivo com portaria de extensão até 2025/2026 deverá ser apresentado na reunião de segunda-feira com o Governo.

“Nós estamos sempre de boa fé, estamos sempre disponíveis para colaborar, a fim de se evitar esta greve. Vamos manter esta posição e vamos ver até onde a ANTRAM vai com esta prepotência e com esta arrogância que está a mostrar ao país”, afirma Pedro Pardal Henriques.