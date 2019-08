"Assim não há acordo". ANTRAM diz que contraproposta "é uma farsa"

“E depois diz o seguinte ao povo português: 'como temos que lavar a nossa imagem perante um sentimento generalizado que o povo português tem de incompreensão perante esta greve, então aceitamos reduzir 50 euros aos 100 de 2022' para logo a seguir propor 50 nos quatro anos seguintes, o que é o dobro da média do aumento do salário mínimo nacional dos portugueses – isto é, 'eu aceito trocar 200 euros de aumento por 350', feitas as contas”, acusam os patrões.

“Mais uma vez, aquilo que o sindicato diz numa entrevista ao ‘Expresso’ não é consonante com aquilo que relata à Renascença na justa medida em que, factualmente, a sua proposta não é um aumento de 50 euros faseado a seis anos, é antes um aumento de 100 euros em 2021”, afirma o porta-voz da ANTRAM, André Almeida.

A associação que representa as transportadoras considera a contraproposta dos sindicatos dos motoristas “uma farsa”.

À Renascença, este sábado de manhã, o advogado do sindicato dos motoristas, Pedro Pardal Henriques, resumiu a proposta que pretende levar à reunião de segunda-feira com o Governo (já antes avançada ao “Expresso”), na qual fala em paz social com a ANTRAM.

“Uma dessas propostas que os sindicatos apresentam é prorrogar o prazo do contrato coletivo de trabalho a cinco ou seis anos e prorrogar aqui os aumentos salariais dos trabalhadores. Ao final destes seis anos, o salário base destas pessoas será mil euros, com aumentos para os 700 euros agora já em 2020, 800 euros em 2021 e depois 50 euros por ano até chegar ao final do prazo estipulado”, indica o advogado.

“Isto permitirá às empresas e à ANTRAM adaptarem-se a estes aumentos salariais e, por outro lado, e muito importante, permitirá à ANTRAM e aos sindicatos terem aqui um período de paz social onde tudo vai decorrer normalmente”, destaca ainda.