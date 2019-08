Manuel José: "Resultado da Supertaça é imprevisível"

Manuel José avisa "que um dérbi é sempre um dérbi", pelo que o jogo da Supertaça tem "resultado imprevisível".

Em declarações a Bola Branca, o experiente treinador, que já comandou Benfica e Sporting, desvaloriza os resultados da pré-época, em que a equipa de Marcel Keizer não conseguiu somar qualquer vitória, ao invés da formação de Bruno Lage. Ainda assim, entende que este dado poderá fazer com que os adeptos leoninos "levem alguma desconfiança" para o estádio.

Apesar do cenário, o técnico acredita que o Sporting "vai fazer tudo" para conquistar o troféu, sublinhando que a formação de Alvalade "não vai querer" perder duas coisas: a Supertaça e Bruno Fernandes.

Manuel José revela que está convicto que Bruno Fernandes "estará já apalavrado" para sair de Alvalade mas que "irá a jogo no Algarve".

Porém, admite que a possível saída do médio do Sporting "pode afetar" o rendimento do capitão do Sporting. Ainda assim, o Benfica terá de estar pronto para jogar frente a um leão com e sem Bruno Fernandes.

A Supertaça, que opõe Benfica, campeão nacional, a Sporting, vencedor da Taça de Portugal, está marcada para domingo, às 20h45, no Estádio Algarve. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.