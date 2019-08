Jefferson treina à parte no Sporting. "É uma falta de respeito"

Jefferson é um dos jogadores que treina à parte do plantel principal do Sporting, e demonstrou publicamente o seu desagrado com a situação.

"Treino todos os dias, sempre no horário certo. Estou à espera que aconteça algo de bom para poder tomar o meu rumo, mas só posso mudar o que está ao meu alcanço. Acho uma falta de respeito, mas compreendo", disse, em entrevista ao "Record".

O lateral de 31 anos tem mais um ano de contrato com o Sporting, mas não vai integrar o plantel de 2019/20. Jefferson chegou ao Sporting em 2013/14. No total, fez 126 jogos pelo clube.

Para além de Jefferson, há mais seis jogadores a treinar à parte, em Alcochete: Viviano, Petrovic, Leonardo Ruiz, André Pinto, Wallyson e Mattheus Oliveira.