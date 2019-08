Agente de Bruno Fernandes reunido em Alcochete com Hugo Viana

Miguel Pinho, agente de Bruno Fernandes, esteve em Alcochete, esta sexta-feira, numa reunião com Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting.

O clube garante à Renascença que a reunião foi sobre outros jogadores agenciados por Miguel Pinho, nomeadamente o lateral Nuno Mendes, e não serviu para discutir o futuro de Bruno Fernandes.

O Tottenham terá estado em Lisboa na quinta-feira para negociar a contratação do médio. A SAD leonina exige 70 milhões de euros para permitir a saída do capitão de equipa, valor que não foi atingido pelo clube inglês, que voltará a apresentar e discutir nova proposta com o Sporting esta sexta-feira.

Bruno Fernandes continua a preparar a Supertaça Cândido de Oliveira, que disputa no domingo, contra o Benfica. O médio integrou o treino da equipa principal, esta manhã, em Alcochete.