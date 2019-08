Orar, fazer pão e brincar. Centenas de escuteiros da Guarda em acampamento

Apesar de os mais novos não cozinharem, também eles foram desafiados a meter as mãos na massa. Fizeram pão com chouriço e a receita ficou na cabeça de Duarte Silva, 6 anos, e de Beatriz Sá, 9 anos. “Colocámos a farinha, água quente, fermento, a massa ficou a crescer e depois amassámos”, explicam à Renascença .

Mas nem só de pão vivem os escuteiros. “Já trabalhámos a história de S. Pedro, S. Tiago, São Francisco de Assis, e vamos trabalhar S. Jorge. Rezamos sempre antes das refeições, de manhã e à noite. Há animação de fé na capela de campo com testemunhos de padres”, explica a chefe regional, salientando: “Vamos ter, por exemplo, o testemunho de um padre invisual, o Padre Tiago.”

De 30 de julho a 3 de agosto, 15 agrupamentos da diocese da Guarda, entre lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes, estão juntos na Ratoeira sob o lema “transformar”.

A praia fluvial da Ratoeira transforma-se assim num grande acampamento com escuteiros de toda a diocese da Guarda, que abrange a maior parte dos concelhos do distrito (Guarda, Sabugal, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso, Celorico da Beira, Gouveia, Seia, Manteigas e algumas freguesias de Vila Nova de Foz Côa e Fornos de Algodres), bem como alguns concelhos do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã, Fundão e Penamacor e algumas freguesias de Castelo Branco) e uma freguesia de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra).