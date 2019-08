Treinador do América: "Quando se fala do FC Porto, os olhos de Uribe até brilham"

Mateus Uribe é um homem apaixonado. Apaixonado pelo futebol, presume-se, e pela perspetiva de rumar ao FC Porto.

"Quando se fala do FC Porto, até lhe brilham os olhos", revelou o treinador do América, Miguel Herrera, esta sexta-feira, quando instado, em conferência de imprensa, a abordar a iminente saída do médio internacional colombiano, de 28 anos, para o Dragão.

Herrera assumiu que as negociações entre América e FC Porto estão avançadas e que já não conta com Uribe para o próximo jogo.

"Já trabalhei o onze sem o Uribe. Será difícil contar com ele. Se fecham o acordo, não o coloco em campo. As negociações com o FC Porto não estão fechadas, mas avançaram muito. Temos de compreender o lado dele. Brilham os olhos a todos os jogadores quando há uma oferta do FC Porto, uma equipa tão importante", salientou o técnico do América.