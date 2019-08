Nani: "Tive proposta do FC Porto, o Sérgio falou comigo várias vezes"

Nani garante que recebeu proposta do FC Porto, na última temporada, quando regressou ao Sporting. Em entrevista ao jornal "A Bola", o internacional português explica que era desejado por Sérgio Conceição, com quem falou várias vezes.

"Na época passada quando voltei ao Sporting tinha proposta do FC Porto. O Sérgio falou comigo várias vezes, queria que eu fosse pra lá, explico-me como funcionavam as coisas, disse que só poderia dar 'X' de dinheiro. Pensei que se nao houvesse proposta do Sporting, se calhar aceitava", começou por dizer.

O internacional português explicou o que o levou a recusar o FC Porto e optar pelo Sporting. Nani joga atualmente no Orlando City, onde rumou em janeiro, depois de meia época no Sporting.

"O FC Porto era um clube bonito para jogar, ia competir na Champions, e quem é que não gosta de estar na Champions. Mas tinha o Sporting e não ia deixar os adeptos do meu clube tristes comigo só para fazer três ou quatro jogos na Champions. Preferi o Sporting, voltar a casa para ajudar, essa era a minha Champions pessoal", disse.

Nani regressou a Alvalade, fez nove golos em 28 jogos, antes de assinar pelo Orlando City, da MLS.