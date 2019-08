Marchesín vai jogar pelo FC Porto como se fosse um adepto

Agustín Marchesín, guarda-redes anunciado, esta sexta-feira, como reforço, promete jogar pelo FC Porto como se fosse um adepto.

“Estou muito feliz por ter esta oportunidade. A verdade é que é um momento muito lindo na minha carreira. Quero aproveitar esta oportunidade ao máximo e sei o que significa este clube. Venho para o FC Porto com muita ambição. Sempre digo que um jogador tem de jogar como um adepto", afirmou o guardião argentino, de 31 anos, em entrevista ao site oficial do FC Porto.

Marchesín quer "triunfar no FC Porto e com o FC Porto", estando bem ciente do que o clube significa em Portugal e na Europa:

"É um clube grande e os objetivos são altos. Aqui só se pensa em ganhar e vamos com tudo. O FC Porto luta por todos os títulos e é para isso que aqui estou."

O internacional argentino assumiu que "vir para o FC Porto era uma oportunidade muito linda" na sua carreira: "Obrigado por esta oportunidade, sobretudo às pessoas do clube que confiaram em mim. É uma felicidade muito grande poder vestir esta camisola e poder defendê-la com muita paixão dentro do campo.”

A paixão de Sérgio e o número de Casillas



Marchesín mostrou-se, ainda, entusiasmado por trabalhar com Sérgio Conceição, com quem diz partilhar a mentalidade.

“Quero aprender com a sua experiência e sei que é um treinador com muita paixão pelo que faz. É muito parecido com aquilo que sou na minha posição, apesar de serem coisas distintas. Venho com muito respeito e com vontade de aprender e de crescer como jogador de futebol, bem como de ajudar a equipa a atingir os objetivos", sustentou.

O guarda-redes assinou contrato com o FC Porto por quatro temporadas, até 2023. É o sexto reforço dos dragões, depois do compatriota Renzo Saravia, e de Zé Luís, Luís Díaz, Shoya Nakajima e Marcano.

Marchesín vai vestir a camisola número "32", apesar do dorsal número "1" estar disponível, devido à indecisão no futuro de Iker Casillas.

Este é "um número diferente" para o guarda-redes, que no entanto compreende a situação: "Sempre estive habituado ao '1', mas entendo que está ocupado. Falei com a minha família sobre o número 32 e agradou-lhes, por isso escolhi o '32'."