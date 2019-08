Marchesín já está no Porto

Agustín Marchesín já está na cidade do Porto e deverá ser confirmado como reforço do FC Porto ainda esta sexta-feira. O jornal "O Jogo" aponta que o guarda-redes argentino vai integrar o treino de hoje, no Olival, esta tarde.

O guardião de 31 anos, que é esperado que assine contrato de quatro temporadas, chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde prestou uma pequena declaração sobre a transferência.

"Estou muito bem. Estou feliz por estar cá, é uma oportunidade muito bonita para a minha carreira. Amanhã falamos com mais calma. Só conheço o Saravia da seleção. Estou feliz por estar cá", disse.

O internacional argentino viajou para o Porto de carro, onde chegou já de madrugada. Esta manhã fará os habituais exames médicos e assinar contrato. Durante a tarde, é esperado na sessão de treino, às ordens de Sérgio Conceição.