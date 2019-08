FC Porto anuncia contratação de Marchesín

O FC Porto confirmou a contratação do guarda-redes Agustin Marchesín, proveniente do América, do campeonato mexicano, clube que já tinha confirmado a transferência, na quarta-feira.

O guarda-redes internacional argentino chegou a Portugal na quinta-feira à noite, a Lisboa, e viajou para a cidade Invicta durante a marugada. Depois de cumpridos os exames médicos esta manhã, o guardião assinou contrato com o FC Porto por quatro temporadas, até 2023.

Marchesín, de 31 anos, foi internacional argentino em quatro ocasiões. Começou a carreira no Huracán de Tres Arroyos, do seu país, antes de rumar ao Lanús. Ao cabo de sete temporadas e meia, foi contratado pelo Santos Laguna, do México. Lá ficou três épocas, para depois seguir para o América, em que estava há três temporadas e meia, desde 2017.

O guarda-redes é o sexto reforço dos dragões neste defeso, depois de assegurarem o compatriota Renzo Saravia, e ainda Zé Luís, Luís Díaz, Shoya Nakajima e Marcano.

Marchesín vai vestir a camisola número "32", apesar do dorsal número "1" estar disponível, devido à indecisão no futuro de Iker Casillas.

Em curtas declarações nas redes sociais do FC Porto, o guardião argentino deixou uma curta mensagem aos adeptos portistas: "Estou muito feliz por esta oportunidade, vou dar tudo em campos e juntos vamos conseguir coisas muito importantes".

