Um ano depois do incêndio, a vida não voltou à Serra de Monchique

João Furtado trabalha com cabedal, faz cintos, malas e sapatos. Em 2018 perdeu tudo. Vivia numa casa alugada na Serra de Monchique, onde mantinha uma oficina. As chamas consumiram todo o edifício, sobraram apenas as paredes.

Artesão há mais de 40 anos, restabeleceu um ateliê improvisado, ainda antes de ter assegurado uma casa. Poucos dias depois do incêndio arregaçou as mangas e retomou o ofício na rua Engenheiro Duarte Pacheco, no centro da vila de Monchique.

No mesmo mês, em agosto de 2018, alugou uma casa sem apoios públicos. Depois de concorrer ao programa Porta Aberta, gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), recebeu um parecer negativo. A habitação onde estava não cumpria as normas de elegibilidade necessárias à aprovação da candidatura. Reiniciou, então, todo o processo, em dezembro do mesmo ano.

João não é caso único. Das 51 candidaturas ao apoio público do IHRU, 16 foram excluídas e 21 estão ainda num impasse. Um ano depois do incêndio não há uma única casa reconstruída e apenas uma habitação iniciou o processo de reabilitação.