Lusodescendente vence prémio da Google com projeto para remover microplásticos da água

Fionn Ferreira, um adolescente lusodescendente de West Cork, na Irlanda, ficou em primeiro lugar na competição mundial da Google "Science Fair 2018-2019" em que, todos os anos, participam cerca de sete mil jovens com entre 13 e 18 anos.

Dos milhares de projetos avaliados, apenas 20 passam à final, disputada na Califórnia. E este ano foi Fionn Ferreira que ficou em primeiro lugar.

“Tive oportunidade de conviver com os outros finalistas e todos os projetos eram incríveis, outra pessoa poderia facilmente ter ganhado também”, garante o jovem em entrevista à Renascença.

Com família no Barreiro, em Setúbal, Fionn Ferreira diz que visita Portugal uma ou duas vezes por ano e que foi “ao observar as praias portuguesas e os rios da Baía do Tejo" que ganhou inspiração para o projeto de remoção de microplásticos da água antes que esta entre na corrente oceânica.

"Acho que este método poderia mesmo ser aplicado àquelas zonas específicas de Portugal”, confidencia.

Acabado de terminar o secundário, Fionn vai usar parte do dinheiro que ganhou na competição para financiar os seus estudos superiores no Instituto de Química da Universidade de Groningen Stratingh, na Holanda, para onde vai mudar-se no outono.

“Escolhi esta universidade porque é um sítio muito desenvolvido na investigação de remoção de plásticos da água e penso que, mais tarde, poderei vir a tirar um mestrado na Universidade de Coimbra.”