Despiste de autocarro faz três feridos ligeiros

Três pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira de manhã, depois de um autocarro ter embatido num edifício em Queluz, no concelho de Sintra.

Fonte dos bombeiros locais disse à Renascença que a saída do veículo ficou tapada e que os utentes não conseguiam sair. Com a chegada das equipas de emergência, a situação foi desbloqueada e os passageiros foram assistidos no local.

O edifício em que o autocarro embateu é o número 17 da rua Heliodoro Salgado, sede do Real Sport Clube.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, a ocorrência “não é significativa”, sendo que para o local foram mobilizados 12 bombeiros e seis viaturas de emergência.

Dos 12 ocupantes do autocarro, “três sofreram ferimentos ligeiros”, pelo que foram assistidos no local e encaminhados para unidades hospitalares.

Ainda não são conhecidas as causas para o despiste do autocarro, que pertence à empresa de transportes públicos coletivos Vimeca.