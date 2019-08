Mulheres sauditas vão poder viajar para o estrangeiro sem autorização do marido

A Arábia Saudita aprovou um decreto que autoriza as mulheres a viajar para o estrangeiro sem autorização de um tutor do sexo masculino.



A partir dos 21 anos de idade, as mulheres sauditas vão poder requerer o passaporte sem necessidade de uma permissão do marido ou do pai.

Uma série de decretos publicados esta sexta-feira na gazeta oficial da Arábia Saudita coloca as mulheres em pé de igualdade nesta matéria.

Determinam que o passaporte deverá ser emitido a qualquer cidadão que o peçam, desde que tenha pelo menos 21 anos.

Os decretos oficiais também concedem às mulheres o direito a registar os filhos aquando o nascimento, o casamento e o divórcio.