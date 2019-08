Juiz sueco ordena libertação do rapper A$AP Rocky

O juiz sueco a cargo do processo contra A$AP Rocky ordenou esta sexta-feira que o rapper norte-americano seja libertado de imediato até à leitura da sentença.

O artista nova-iorquino envolveu-se numa rixa, no final de junho, em Estocolmo e foi detido no dia 3 de julho sob acusações de agressão e ofensa à integridade física.

Rakim Mayers, nome de batismo de A$AP Rocky, estava em prisão preventiva há quase um mês, desde o dia 5 de julho, juntamente com dois amigos com quem tinha viajado até Estocolmo.

A sua detenção gerou uma onda de apoio nas redes sociais e reações de vários artistas e do Presidente dos EUA, Donald Trump, que num de vários tweets criticou o Governo sueco por não libertar o rapper.

"Estou muito dececionado com o primeiro-ministro [sueco] Stegan Lövfen por não fazer nada", escreveu Trump no Twitter a 25 de julho. "A Suécia desiludiu a nossa comunidade afroamericana. Vi as gravações do [incidente que envolveu] A$AP Rocky e ele estava a ser perseguido e incomodado por arruaceiros. Tratem os americanos de forma justa! #FreeRocky."

Em resposta à acusação, Lövfen destacou que os tribunais da Suécia "são independentes", pelo que a classe política não pode nem deve interceder em quaisquer casos judiciais.

O veredito no processo contra A$AP Rocky será anunciado a 14 de agosto, informou hoje o juiz Per Lennerbrant, no terceiro e último dia do julgamento.

O Presidente dos EUA já reagiu à decisão do juiz Lennerbrant. No Twitter, confirmou a libertação de A$AP e garantiu que o rapper "já está a caminho dos EUA".