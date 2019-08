The Best. Fernando Santos estranha ausência de Bernardo Silva nos nomeados

Fernando Santos, selecionador nacional, não entende a ausência de Bernardo Silva nos dez nomeados para o prémio de melhor jogador do mundo, The Best, entre pela FIFA. Em declarações ao "Canal 11", Fernando Santos analisa os nomeados.

"Naquele lote de dez é anormal que o Bernardo Silva não esteja. É um dos jogadores que fez tudo, no clube e na seleção nacional, ganhou a Liga das Nações, até foi o melhor jogador e acho que seria justo se o Bernardo estivesse junto do Cristiano na votação", diz.

O selecionador português, que está nomeado para melhor treinador do ano, vai mais longe e diz que Cristiano Ronaldo merece vencer o prémio, e Bernardo Silva seria um junto segundo classificado.

"Na minha opinião ganhava o Ronaldo e a seguir o Bernardo. O Cristiano merece ganhar. Para além do que fez na Juventus, que foi uma mudança grande na sua vida, respondeu a grande altura no clube e na seleção. Seria mais do que justo vencedor", rematou.

Bernardo Silva, fez 13 golos e 14 assistências em 51 jogos disputados durante a temporada, e foi eleito o melhor jogador da fase final da Liga das Nações, troféu que juntou aos quatro conquistado pelo Manchester City durante a temporada.

Cristiano Ronaldo disputará o prémio com os holandeses Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs De Ligt (Ajax/Juventus) e Virgil Van Dijk (Liverpool), o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), o argentino Lionel Messi (Barcelona), o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), o belga Eden Hazard (Chelsea/Hazard), o camaronês Sadio Mané (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Tottenham).