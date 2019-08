Sá Pinto expulso de avião e identificado no aeroporto de Faro

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, foi esta sexta-feira expulso de um avião e identificado pela polícia no aeroporto de Faro, avançou a RTP e confirmou a Renascença.

O técnico ter-se-á envolvido numa altercação com uma hospedeira minutos antes da partida rumo ao Porto.



Em declarações à Renascença, o comissário Godinho, da PSP de Faro, confirma um incidente com um passageiro no voo Faro-Porto, das 20h15.

De acordo com a mesma fonte, Sá Pinto foi “retirado” do avião e colaborou com as autoridades.

Na sequência do incidente a bordo, o comandante do avião recusou-se a iniciar a viagem e solicitou a intervenção da polícia, adianta a PSP de Faro.