Raphael Guzzo regressa ao Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou, esta sexta-feira, o regresso de Raphael Guzzo.

O médio brasileiro, de 24 anos, tinha rescindido contrato com o Reus, de Espanha, e estava livre para assinar pelos transmontanos. Guzzo comprometeu-se com o Chaves para as próximas duas temporadas.

Guzzo foi formado por Chaves e Benfica, tendo inclusive regressado a Trás-os-Montes por empréstimo dos encarnados, na temporada 2014/15. Na última época, representou o Famalicão, cedido pelo Reus.