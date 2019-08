Pacheco espera "jogo atrevido" na Supertaça para a despedida de Bruno Fernandes

António Pacheco não dá vantagem, na prática, a qualquer finalista da Supertaça deste domingo.

Benfica e Sporting discutem, no Algarve, o primeiro título da nova temporada e - na opinião do antigo extremo de ambos os clubes - assistir-se-á, sobretudo, a um bom jogo. Até porque, tudo terá de ficar decidido no relvado do Estádio do Algarve.

"Será um bom jogo para abrir a época. Duas equipas que, independentemente do momento em que estão, sabem que tudo tem de ficar definido ali. E isso dará mais possibilidade de ver duas equipas atrevidas. Vão jogar pelo título em causa. O Benfica terá, teoricamente, alguma vantagem, mas não creio. Pelo menos, do ponto de vista ofensivo, será um jogo muito bom e em que qualquer equipa – mesmo considerando que está melhor – pouca influência terá no desfecho", avança Pacheco, esta sexta-feira, em Bola Branca.

Pacheco não acredita que Bruno Lage faça grandes surpresas no onze inicial, e espera ver de Tomás ao lado de Seferovic na frente, e Nuno Tavares no lado direito da defesa.

"Acredito que o Raúl de Tomás vai jogar com o Seferovic. Não acredito que jogue o André Almeida. E se este miúdo [Nuno Tavares] tem feito os últimos dois, três jogos, é o que estará mais próximo de jogar. A não ser que haja uma surpresa", afirma o ex-jogador das águias, numa altura em que - do lado contrário - o futuro de Bruno Fernandes permanece uma incógnita.



Adeus, Bruno

António Pacheco, de 52 anos, acredita que a Supertaça será a última partida do médio e capitão leonino, numa altura em que o Tottenham insiste na sua contratação.

"O Bruno sabe que vai sair, de uma maneira ou de outra, mais dia menos dia. Está a preparar-se para o que aí vem e aproveita, e bem, este início de época. Vai fazer um bom jogo, que lhe dará andamento e competição, para poder estar melhor preparado para sair. Não acredito que se mantenha muito tempo no Sporting. Não acreditava muito que ele viesse a jogar, mas ainda bem que joga. Porque para o futebol ser melhor, os melhores intérpretes têm de estar em campo", finaliza.

O jogo entre Benfica e Sporting joga-se no domingo, às 20h45, no Algarve, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.