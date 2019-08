Lage e Keizer escolhem os jogadores preferidos no rival

O treinador do Benfica, Bruno Lage, escolheu os seus jogadores favoritos no Sporting e o treinador dos leões, Bruno Lage, escolheu os jogadores que prefere entre as águias, em entrevista mútua no Canal 11.

O primeiro a escolher foi Lage, que se deliciou, desde logo, com Bruno Fernandes, explicando a escolha com o facto de ter um carinho especial por centrocampistas.

"Gosto muito de médios, porque são os jogadores que conseguem fazer mais coisas. À parte os jogadores do Benfica, o Bruno Fernandes e o Herrera eram, para mim, os dois melhores médios da época passada. É um jogador que gosto de ver, porque é muito forte a ligar jogo, na construção, entrelinhas, é inteligente, ataca bem a profundidade, remata bem", elogiou o técnico encarnado.

Contudo, Bruno Lage não quis escolher apenas um jogador: "Gosto do Mathieu. A forma como constrói o jogo, a forma como defende e sabe retirar a profundidade à equipa adversária. Nota-se que, com ele, a linha defensiva tem comportamentos que não tem sem ele. O Sporting tem excelente equipa, mas estes dois fazem uma enorme diferença."

Desafiado a fazer o mesmo exercício, Keizer optou, em primeiro lugar, por Grimaldo.

"Gosto de laterais que jogam por dentro e por fora. Grimaldo dá-nos um médio extra e cria grande caos para o adversário. Jogadores como ele são muito úteis na equipa", avalizou o treinador holandês.

Para o segundo jogador que mais admira no Benfica, o técnico leonino optou por Pizzi, que também é "alguém que pode jogar por dentro e por fora", ideal numa equipa em que "há muito movimento".