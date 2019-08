Keizer e a Supertaça: "Um dérbi é sempre um dos melhores jogos da temporada"

Marcel Keizer não tem receio de admitir que o facto de a Supertaça ser, também, um dérbi apimenta a disputa do primeiro troféu oficial da temporada.

"É uma supertaça, uma final, um dérbi. Um dérbi é sempre um dos melhores jogos da temporada. Estes são os jogos que todos querem jogar. É um jogo especial", assumiu o treinador do Sporting, em entrevista, no Canal 11, ao treinador do Benfica, Bruno Lage.

O técnico encarnado reconheceu que "o Benfica não tem sido muito feliz" na Supertaça e que a sua "motivação é inverter isso".

"Trata-se de um troféu que tem o seu significado, por ser o primeiro da época, e este, por ser um dérbi, tem um significado maior para a equipa que vencer", sustentou Bruno Lage.

Os dois treinadores afirmaram que esperam que a Supertaça "seja um grande jogo" e que os adeptos apoiem as respetivas equipas em força.

O que esperar do rival



Quanto ao que esperar do Benfica de Bruno Lage, no primeiro jogo de uma nova época, Keizer frisou que "é sempre difícil dizer, porque estamos no meio de uma janela de transferências e da pré-época".

Ainda assim, apoiou-se no que viu na temporada passada para fazer uma pequena previsão.

"A filosofia do treinador é clara, muitas oportunidades e muitos golos, com muito movimento entrelinhas. É isso que espero, mas é uma nova temporada. No ano passado, [o Benfica] foi a melhor equipa da Liga. Espero que possamos competir com isso e fazer uma época muito boa e, antes disso, um jogo muito bom [na Supertaça]", projetou o técnico leonino.



Lage também admitu que ainda não sabe "que tipo de Sporting pode encontrar". Porém, "pelo que foi no ano passado" e pelo que vai vendo da pré-época, prevê que "será um Sporting igual ao do ano passado", com um uma grande incógnita na defesa:

"[Um Sporting] a querer ter a bola e controlar o jogo, procurar a baliza adversária, a querer proporcionar um bom espetáculo, como é o registo do treinador holandês. Três ou quatro centrais é a grande questão."