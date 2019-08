Wolverhampton contrata dupla de internacionais portugueses

O Wolverhampton Wanderers anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Pedro Neto e Bruno Jordão, ambos internacionais portugueses nas camadas jovens. Os dois foram adquiridos ao Sporting de Braga, depois de época e meia de empréstimo à Lázio, de Itália.

Pedro Neto é extremo, tem 19 anos e chegou a fazer cinco jogos pela equipa principal da Lazio, na temporada passada. Também passou por vários escalões da seleção, incluindo os sub-20. Este verão, teria participado no Europeu sub-19, mas a Lazio não terá deixado.

Bruno Jordão é médio, tem 20 anos e fez três jogos oficiais pela Lazio, na última época. Além disso, já é internacional português de sub-21.

Os dois jovens assinaram contratos com o Wolves, equipa treinada por Nuno Espírito Santo e com vários portugueses no plantel, válidos para as próximas cinco temporadas, isto é, até ao final de junho de 2024.