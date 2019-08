Van de Beek perto de ser reforço do Real Madrid

O Real Madrid está interessado na contratação de Donny van de Beek, do Ajax, garante o jornal espanhol "As".

O médio holandês é o plano B dos "merengues", que não conseguiram contratar Paul Pogba, o alvo principal de Zidane para reforçar o meio-campo.

O internacional de apenas 22 anos foi uma das figuras do Ajax na última temporada, e essencial na conquista do título da Eredivisie e na caminhada até às meias-finais da Liga dos Campeões. Apesar de jogar no meio-campo, van de Beek é um goleador, apontando um total de 17 golos em 57 jogos, na última época.

De acordo com a imprensa espanhola, o acordo poderá ser fechado por 60 milhões de euros, muito mais aceitável para os cofres do Real Madrid do que o valor de 170 milhões que o Manchester United pediu por Pogba.

A confirmar-se, van de Beek será rival do seu parceiro de meio-campo na última época, Frenkie de Jong, que assinou pelo Barcelona.