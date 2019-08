Supertaça Europeia vai ser apitada por uma árbitra pela primeira vez

A UEFA anunciou que a partida da Supertaça Europeia, entre Chelsea e Liverpool, será arbitrada, pela primeira vez, por uma árbitra.

A francesa Stéphanie Frappart foi a nomeada pelo órgão máximo do futebol europeu. A juíza de 35 anos já tinha sido a primeira árbitra num jogo masculina da liga francesa, na última temporada, entre o Amiens e Estrasburgo, e apitará regularmente no escalão na próxima época.



Frappart, que arbitrou a recente final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, será auxiliada por Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal, da República da Irlanda. O quarto árbitro será o turco Cuneyt Cakir.

O presidente da UEFA Aleksander Ceferin deixou elogios ao potencial da árbitra e ao desenvolvimento do futebol feminino.

"Já em várias ocasiões disse que o potencial do futebol feminino não tem limites, e estou entusiasmado para que a Stéphanie Frappart apite a partida. Como organização, damos muita importância ao desenvolvimento do futebol feminino em todas as áreas. Espero que a Stéphanie inspire milhões de mulheres em todo o mundo".

A partida, que se disputa na Turquia no próximo dia 14 de agosto, terá ainda recurso à tecnologia do videoárbitro, chefiada pelo francês Clement Turpin.