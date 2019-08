Stuart Baxter abandona cargo de selecionador da África do Sul

O britânico Stuart Baxter deixou o cargo de selecionador da África do Sul, um mês depois da Taça Africana das Nações, em que a equipa caiu nos quartos de final.

Baxter, de 65 anos, revelou que a decisão é “estritamente pessoal” e considerou que “outra pessoa” devia tomar conta na seleção sul-africana, tendo em vista o apuramento para o Mundial de 2022, que vai decorrer no Catar.

“Sinto que não que não posso continuar a trabalhar com o mesmo profissionalismo e paixão que tinha antes”, referiu o técnico escocês.

O antigo treinador do Vitória de Setúbal, na temporada 1987/88, chegou aos "Bafana Bafana" em maio de 2017, tendo assinado um contrato de cinco anos, que tinha como principal objetivo a qualificação para o Campeonato do Mundo do Catar.

Baxter já tinha passado pela seleção da África do Sul entre 2004 e 2006.

Na última edição da CAN2019, a África do Sul foi eliminada nos quartos de final, com uma derrota perante a Nigéria, por 2-1, mas protagonizou uma das maiores surpresas da prova, quando eliminou o anfitrião Egito (1-0), nos ‘oitavos’.

Baxter passa a ser o nono treinador da CAN2019 a deixar o cargo de selecionador, depois de Clarence Seedorf (Camarões), Javier Aguirre (Egipto), Ricardo Manetti (Namíbia), Paul Put (Guiné), Emmanuel Amunike (Tanzânia), Sebastien Desabre (Uganda) Sunday Chidzambwa (Zimbabwe) e Hervé Renard (Marrocos)