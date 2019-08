Luís Martins troca o Chaves pela MLS

O Sporting Kansas City anunciou a contratação do lateral-esquerdo português Luís Martins.

O defesa de 27 anos deixou o Desportivo de Chaves, a custo-zero, após a despromoção à II Liga, e continuará carreira na MLS, onde assinou contrato de uma época e meia, com uma opção para extender até 2022.

Luís Martins, fez apontou um golo em 21 jogos disputados na última época, vai representar o clube do antigo colega de equipa no Chaves, Nuno André Coelho, que fez uma temporada no Sporting KC.

Formado no Benfica, o lateral representou ainda o Gil Vicente, Granada, Osasuna e Marítimo.