Everton dá prenda a Marco Silva. É um médio-defensivo

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Jean-Philippe Gbamin ao Mainz, da Alemanha.

O internacional costamarfinense, que chegou a representar os sub-21 de França, vem preencher a posição de médio-defensivo, que estava sem dono, após a saída de Idrissa Gueye para o Paris Saint-Germain.

No site oficial, o Everton comunicou que Gbamin assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2024. Os dois clubes não revelaram os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa inglesa garante que o médio, de 23 anos, custou cerca de 27,4 milhões de euros.

Gbamin, que também joga a central, foi formado e afirmou-se como sénior no Lens, de França. No verão de 2016, rumou ao Mainz, a troco de cinco milhões de euros. Três anos depois, o valor mais que quintuplicou.