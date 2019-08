Dani Alves regressa ao Brasil e assina pelo São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação de Dani Alves, a custo-zero, depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain.

O lateral-direito de 36 anos assinou contrato por duas temporadas e meia, até dezembro de 2022. O São Paulo está ainda na luta pelo Brasileirão e ocupa, à data, o quinto lugar da classificação, a oito pontos do Santos, e a três do Flamengo, de Jorge Jesus.

Dani Alves está assim de regresso ao Brasil, depois de 16 anos no futebol europeu, com passagens bem sucedidas pelo Sevilha, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain.

No total, foram 35 títulos conquistados com os clubes, entre os quais três Ligas dos Campeões, duas Ligas Europas. Com a seleção brasileira, venceu mais quatro troféus, entre duas Taças das Confederações e duas Copas América, a última este verão.

O experiente lateral vai envergar a camisola 10 na formação paulista.