​A pré-campanha eleitoral nos EUA

A próxima eleição presidencial nos Estados Unidos acontece daqui a mais de um ano, em novembro de 2020. Mas os políticos americanos já estão focados nesse momento decisivo para a manutenção, ou não, de Trump na Casa Branca.



Como é notório, Trump acentuou a sua agressividade e os seus insultos a tudo o que cheire a partido democrático. É o contrário do velho dito, segundo o qual as eleições se ganham ao centro.

A atitude do presidente tem a ver, primeiro, com a mobilização do núcleo duro dos seus apoiantes, que votarão nele aconteça o que acontecer. Uma vez que os seus apoiantes moderados do partido republicano, ainda que discordem dele, não se manifestam publicamente contra o presidente, Trump julga que esta estratégia será vencedora.

A multiplicação de ataques verbais violentos da parte do presidente, nomeadamente através do “twitter”, poderá ter, ainda, uma finalidade oculta, mas que faz sentido: levar o partido democrático a desencadear contra ele um processo de destituição (“impeachment”). Trump está convencido de que um ataque desses não só iria fracassar como, sobretudo, mobilizaria os seus apoiantes, conduzindo-o à vitória eleitoral para um segundo mandato.

De facto, vários políticos democráticos, da ala esquerda do partido, têm vindo a reclamar o “impeachment” de Trump. Porém, Nancy Pelosi, a veterana presidente da Câmara dos Representantes (onde os democráticos têm maioria) e outros destacados membros desse partido, discordam de uma tal iniciativa.

Apenas dois presidentes dos EUA enfrentaram processos de destituição, Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1998 - nenhum foi destituído (Nixon saiu pelo seu pé, empurrado pelo escândalo do Watergate). Em ambos os casos, de A. Johnson e Bill Clinton, a Câmara dos Representantes iniciou o processo, mas o Senado recusou condenar esses dois presidentes – como agora certamente aconteceria, pois a maioria do Senado mantém-se no partido republicano.

Há cerca de vinte candidatos à nomeação pelo partido democrático para defrontar Trump em novembro de 2020. Têm sido visíveis as divisões entre esses políticos – uns mais à esquerda, como Bernie Sanders e Elizabeth Warren, outros moderados, como Joe Biden. O risco, para os democráticos, será nomearam alguém situado demasiado à esquerda, perdendo os votos dos eleitores moderados. Neste caso, vale o aviso: as eleições ganham-se ao centro.