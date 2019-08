Gasly aproveita chuva e faz o melhor tempo na segunda sessão de treinos na Hungria

Pierre Gasly, da Red Bull, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Hungria.

A chuva marcou a sessão da tarde, mas apenas se fez sentir nos últimos 30 minutos da sessão, pelo que os melhores tempos foram todos definidos durante a primeira meia-hora.

A previsão do estado de tempo não antecipou os chuviscos que se fizeram sentir, e as equipas não arriscaram. Pierre Gasly aproveitou e mostrou bons indícios, numa altura em que se coloca em questão a sua continuidade na Red Bull, depois de uma primeira metade de temporada aquém das expectativas da equipa.

Durante a manhã, Hamilton foi o mais rápido, com a volta mais rápida de 1:17.233, mais de meio segundo mais rápido do que Pierre Gasly durante a tarde, que fez 1:17.854s. A sessão foi positiva para a Red Bull, com Max Verstappen a ser o segundo classificado, seguido de Hamilton.

Bottas foi quarto, seguido de Ricciardo, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Hulkenberg, Giovinazzi e Kvyat. Sebastien Vettel foi 13º.

A sessão ficou ainda marcada pelo despiste de Alexander Albon, da Toro Rosso, que perdeu o controlo do carro na curva 14, e bateu contra uma parede de pneus.