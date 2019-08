Recorde nacional. Apartamento vendido por 7,6 milhões de euros em Lisboa

De acordo com a notícia avançada pela revista “Visão”, a casa vendida foi em julho e tem uma vista de 360 graus sobre Lisboa.

Um apartamento foi vendido em Lisboa por 7,6 milhões de euros, valor que representa um recorde em Portugal e que espelha a escalada de preços no imobiliário na capital e noutras cidades do país.

O apartamento fica no 13.º e último andar do número 203 da rua Castilho, junto ao Marquês de Pombal e ao Parque Eduardo VII, uma zona nobre da cidade.

A casa 287 metros quadrados e três suítes, um terraço de 260 metros quadrados e piscina privativa.

Além de estacionamento privativo, os moradores podem desfrutar do serviço de spa, duas piscinas comuns e um solário. O edifício tem segurança privada e uma peça do artista José Pedro Croft no hall de entrada.