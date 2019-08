Novo Banco duplica prejuízos para 400 milhões de euros

O Novo Banco duplicou os prejuízos para 400,1 milhões de euros no primeiro semestre do ano, foi anunciado esta sexta-feira.

A instituição explica, em comunicado, que o grupo “registou perdas relacionadas com o processo de restruturação e desalavancagem de ativos não produtivos, designadamente o projeto Sertorius (imóveis), o projeto Albatroz em Espanha e o processo de venda da GNB Vida, cujo impacto negativo ascendeu a 340 milhões de euros”.



Apesar de os prejuízos terem duplicado no primeiro semestre do ano, o Novo Banco registou uma melhoria de 9,1% na atividade comercial, para 414,8 milhões de euros.

Por outro lado, o banco conseguiu reduzir os custos operativos em 0,4%, no primeiro semestre, situando-se em 243,1 milhões de euros, “reflexo das melhorias concretizadas ao nível da simplificação dos processos e da otimização de estruturas com a consequente redução no número de balcões e de colaboradores, tendo os custos da atividade legacy apresentado também uma redução”.

Os custos com pessoal baixaram 0,3%, com uma redução de 103 trabalhadores em relação ao 31 de dezembro de 2018. Em 30 de junho de 2019 o Grupo Novo Banco contava com 4.993 colaboradores e 401 balcões espalhados pelo país.



Nos primeiros três meses de 2019, o Novo Banco tinha reduzido os prejuízos para 93,1 milhões de euros, uma melhoria face aos prejuízos de 130,9 milhões de euros registado no ano passado.