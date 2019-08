Kristalina Georgieva escolhida para candidata europeia à liderança do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva foi nomeada esta sexta-feira candidata da Europa à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Jeroen Dijsselbloem, que disputava a nomeação com a diretora do Banco Mundial, já endereçou os parabéns à búlgara, ainda de acordo com a Reuters.

O ministro português das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, também já felicitou Georgieva .