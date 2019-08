Greve dos camionistas. António Costa pede bom senso para evitar "uma luta que o país não percebe"

O primeiro-ministro, António Costa, apela a um entendimento de última hora que permita a desconvocação a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias.

António Costa espera que a reunião de segunda-feira, entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, resulte no levantamento da paralisação marcada para 12 de agosto, por tempo indeterminado

“Gostaria muito e acho que seria mais saudável que as partes se pudessem entender na próxima segunda-feira e poupar ao país os problemas que inevitavelmente qualquer greve iria causar”, declarou o primeiro-ministro no final de uma reunião com o Presidente da República, que decorreu em Loulé.

António Costa apela ao bom senso e considera que esta é uma “luta que o país não percebe” e que poderá gerar revolta.

“Espero que o bom senso prevaleça e que ninguém prossiga uma luta que o país não percebe e que, pelo contrário, geraria uma posição de revolta muito forte contra quem adotasse essas formas de luta.”

O primeiro-ministro afirma que, se patrões e motoristas não se entenderem, o Governo “irá até ao limite daquilo que a lei e a Constituição permite para garantir a normalidade e o funcionamento do país”.

“As medidas que vamos adotar permitirão mitigar, mas não resolver todos os problemas”, adverte António Costa.