Chegou aos 40? Dicas para se "renovar" no trabalho

Como o copo de água que pode estar meio cheio ou meio vazio, também no trabalho a idade pode ser um fator negativo ou positivo, dependendo de como encara a experiência. Na verdade, os anos não mudam, apenas a perspetiva com que a informação é encarada, como um peso ou conhecimento. E esta tanto é válida para o trabalhador como para o empregador.

Mas se a experiência é um ponto a favor depois dos 40 anos, também é verdade que estes profissionais devem estar abertos às possibilidades proporcionadas. Segundo a Adecco, empresa especialista em Recursos Humanos e Outsourcing, independentemente do momento profissional em que se encontre, “deve fazer o que for necessário para se adaptar às novas necessidades do mercado de trabalho”.

Com demasiada frequência, os especialistas em Recursos Humanos ouvem que, “com a idade, os profissionais perdem a capacidade de surpreender e conquistar caçadores de talentos”. No entanto, a Adecco defende que não são os caçadores de talentos que colocam os obstáculos, “eles estão interessados em pessoal com habilidades adequadas para ser produtivo e decisivo".

"Uma pessoa com 40 anos tem certas qualidades que podem fazer dela o candidato perfeito para preencher uma vaga”, destaca a empresa. A determinada altura é preciso relançar a carreira, “renovar ou morrer”. É preciso passar por uma “reciclagem contínua”.

Com a era digital, aumentou a discussão sobre a falta de talento digital nas empresas. Mas, segundo esta empresa de Recursos Humanos, muitos patrões procuram, neste momento, sobretudo talento, independentemente da idade. Por toda a Europa, aumenta a dificuldade em preencher vagas, em criar, atrair e reter talento.

Por isso, aos profissionais que atingiram agora aos “entas”, a Adecco deixa algumas dicas:

Estude o mercado de trabalho: Analise necessidades, deficiências ou lacunas dos sectores que lhe interessam e concentre-se numa atividade específica.

Informe-se: Depois de decidir o que quer fazer, pesquise sobre o tema e reúna toda a informação possível.

Formação contínua: Esteja sempre atualizado sobre o sector ao qual se quer dedicar. A internet é uma boa forma de reunir informação e identificar oportunidades de emprego.

Rede de contatos: Procure pessoas que são referência na sua área de interesse e tente entrar em contato com elas.

Diversificar pesquisa: Não descarte eventuais oportunidades de trabalho, pesquise em diferentes plataformas e por diversos meios.

Seja positivo: Uma atitude positiva e proativa é meio caminho para superar dificuldades e abrir o caminho para um novo emprego.

Aos 40 anos, não está tudo decidido ou fechado a nível profissional, pelo contrário, está tudo em aberto.