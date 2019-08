IFAB proíbe pontapé baliza de baliza do Benfica, mas ainda vai avaliar

O International Football Association Board (IFAB), organismo que gere as regras do futebol, proibiu o pontapé de baliza que o Benfica executou num jogo de preparação frente ao AC Milan, no entanto, informou que ainda vai avaliar a situação.

No lance em questão, Vlachodimos, "picou" a bola para a cabeça de um defesa, que depois a devolveu, permitindo que o guarda-redes do Benfica a agarrasse. Na página do Facebook do projeto "Kickoff", o ex-árbitro Duarte Gomes revelou o esclarecimento que o IFAB fez sobre o lance, "depois de alguma controvérsia" e "por força das dúvidas existentes quanto à possibilidade de o procedimento ferir não a letra, mas o 'espírito da lei'".

O IFAB informou que haverá brevemente uma reunião do seu Sub-Comité Técnico, "no sentido de se pronunciar, em definitivo, sobre a questão".

Até lá, há uma solução provisória. "Por enquanto, este tipo de lances não serão nem permitidos, nem penalizados. Ou seja, se ocorrerem, o árbitro apenas ordenará a repetição do pontapé de baliza", explicou Duarte Gomes.