A primeira coisa que Bruno Lage sentiu ao ser campeão foi alívio

O sentimento que o dominou, quando venceu o campeonato pelo Benfica, foi alívio.

"Fiquei aliviado por termos vencido, porque a determinada altura senti a importância de vencer este título com toda a expectativa que nós criámos. No futebol, o mais difícil é contrariar as expectativas", assumiu o técnico encarnado, em entrevista ao treinador do Sporting, Marcel Keizer, no Canal 11.

O Benfica chegou a estar a sete pontos do FC Porto, mas conseguiu recuperar e recuperar o título de campeão nacional. Bruno Lage não esquece a forma como a crença cresceu com cada vitória:

O campeonato estava perdido e nós criámos a ilusão de o vencer. Se não tivéssemos vencido, teria sido muito complicado. O que me deu mais prazer foi não termos perdido o campeonato duas vezes."

Entrevistado, ao invés, por Lage, Keizer admitiu que, para si, "o importante é a primeira hora depois da vitória".

"Lutámos um ano por isto, depois são uma ou duas horas de festa e depois passamos para a próxima temporada. A primeira hora é a mais valiosa, com os jogadores no relvado e no balneário, com os adeptos no estádio", evocou o treinador do Sporting.