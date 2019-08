Fotografia. Alice dos Reis vence prémio Revelação 2019

A artista Alice dos Reis é a vencedora da mais recente edição do prémio de fotografia Novo Banco Revelação, anunciou a organização nesta quinta-feira.

Diogo da Cruz e Luís Ramos são os outros finalistas escolhidos pelo júri, composto pelos curadores Pedro de Lhano e Manuela Moscoso, pela professora de Fotografia Susana Lourenço Marques e por Filipa Loureiro e Ricardo Nicolau, curadora e adjunto da direção de Serralves.

Alice dos Reis foi a escolhida de entre 56 candidaturas, com uma proposta que "põe em causa a relação tradicional e extremamente hierarquizada entre o Homem e os animais, pretendendo refletir, através de um filme e de um vídeo, 'o processo de captação de imagens como um exercício não exclusivamente humano'", indica o comunicado enviado às redações.

Nascida em Lisboa em 1996, Alice dos Reis é licenciada em Arte e Multimédia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e mestre em Belas Artes pelo Sandberg Institute, de Amesterdão (Holanda).

Segundo a biografia disponibilizada pela organização, já expôs na Seventh Gallery, em Melbourne (Austrália); no Eye Filmmuseum, em Amesterdão (Holanda); e no espaço Le Murate, em Florença (Itália).

"Durante o mês de novembro, em data a anunciar, será inaugurada no Museu de Serralves uma exposição coletiva que apresenta as obras dos três artistas, e para a qual receberão uma bolsa de produção para a concretização do projeto pelo qual foram selecionados. Por essa ocasião será lançada uma publicação monográfica do trabalho da artista vencedora, Alice dos Reis", adianta o comunicado.

O prémio Novo Banco Revelação tem por objetivo "incentivar a produção e criação artística de jovens talentos portugueses, até 30 anos, tendo por base uma lógica de divulgação, lançamento e apoio a todos os artistas que recorram ao meio da fotografia".