​EUA. Festival Woodstock 50 foi cancelado

O festival de celebração dos 50 anos de Woodstock, que estava previsto para 16, 17 e 18 de agosto nos Estados Unidos, foi cancelado esta quarta-feira.



O anúncio foi feito em comunicado pelos organizadores, depois de várias semanas de especulação sobre se o festival iria mesmo acontecer.

“Estamos tristes que uma série de contratempos inesperados tenha tornado impossível realizar o festival que imaginámos, com o grande lineup que contratámos e com o envolvimento social que antecipámos”, declarou Michael Lang, um dos produtores originais do emblemático festival de 1969.

O cancelamento do Woodstock 50 já era esperado. Primeiro, a organização não conseguiu encontrar local para o festival no estado de Nova Iorque – recebeu duas negas -, depois, perdeu apoios financeiros e alguns cabeças de cartaz, como o rapper Jay-Z e a cantora Miley Cyrus, desistiram.

Os organizadores transferiram o festival para um recinto mais pequeno, em Maryland, mas várias das bandas contratadas cancelaram os concertos.

O festival Woodstock de 1969, realizado no estado de Nova Iorque, foi o auge do movimento hippie. Durante os três dias de "música e paz", passaram pelo palco nomes como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, Joan Baez, Ravi Shankarou Grateful Dead.

A organização esperava 200 mil espetadores, mas apareceram meio milhão de pessoas vindas de todos os cantos dos Estados Unidos.