Keizer não garante Bruno Fernandes na Supertaça

Marcel Keizer espera poder contar com Bruno Fernandes para a Supertaça Cândido de Oliveira, no próximo domingo, contra o Benfica, mas diz que não consegue prometer a sua presença na partida, face à possível saída do clube.

"Não consigo prometer nada. Eu acho que ele vai jogar, mas não consigo ter 100% de certeza, porque não sou eu que decido isso no Sporting. O futebol é assim. A janela está aberta, o que não é muito bom para o treinador", disse, em entrevista à RTP.

O Sporting terá recusado uma oferta dos ingleses do Tottenham por Bruno Fernandes, esta quinta-feira, que terá sido inferior a 70 milhões de euros, valor exigido pela SAD leonina para permitir a saída do capitão.

Para além dos "Spurs", também o Manchester United estará interessado no médio internacional português, que apontou 32 golos e 18 assistências na última temporada.

Sporting-Benfica está marcado para domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.