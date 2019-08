Ataque a Alcochete. Bruno de Carvalho indignado por ir a julgamento: "Criminoso e cobarde"

Bruno de Carvalho reage com revolta à notícia de que vai a julgamento, no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

"Quem propositadamente permite que alguém seja continuadamente enxovalhado, caluniado e difamado é criminoso e cobarde", escreveu o ex-presidente do Sporting, no Facebook.



O Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro decidiu levar a julgamento os 44 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) no processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018.



A decisão instrutória, a cargo do juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca, entregue na tarde desta quinta-feira aos advogados, determina que todos os arguidos no processo (44), incluindo Bruno de Carvalho, na altura presidente do Sporting, sejam pronunciados (julgados) nos exatos termos da acusação do MP assinada pela procuradora Cândida Vilar.

Bruno de Carvalho está acusado, como autor moral, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

O ex-presidente do Sporting estava, até agora, sujeito à medida de coação de apresentações diárias às autoridades. O JIC Carlos Delca determinou que o Bruno passe a apresentar-se “quinzenalmente”.