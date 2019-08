Férias para pais com filhos deficientes arrancam em Fátima

Já arrancaram em Fátima as férias para pais com filhos deficientes.

O programa é composto por cinco turnos, de uma semana cada, que visam proporcionar uns dias de férias a pessoas portadoras de deficiência, garantindo, assim, o descanso aos seus cuidadores, que poderão ficar ou não em Fátima durante este tempo.

Os pais têm duas possibilidades: “vir com os filhos e viverem esta semana com eles ou, então, trazer os filhos e deixá-los ao cuidado de voluntários que se ocupam deles para as atividades da vida diária”, explica o padre Johnny Freire desta congregação.

Este responsável admite que “a maioria entrega os filhos, mas há uma boa quantidade, que aumenta de ano para ano, de pais que ficam com os filhos”.

O sacerdote dos Silenciosos Operários da Cruz reconhece que incentivam a presença dos pais, porque “é uma forma de os tirar do isolamento em que alguns deles vivem. E o facto de contactarem com outros pais, com situações muito semelhantes às deles, também os ajuda a ver que não estão sozinhos, é quase uma partilha de experiências”.

Do programa constam várias atividades dentro e fora do Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, o local onde ficam todos instalados e que pertence à congregação.

Assim, é proporcionada uma visita ao Santuário “e a partir daí dar a conhecer também a história e o acontecimento central de Fátima. Conhecer também os Valinhos, o lugar das Aparições do Anjo, o lugar da 4ª Aparição de Agosto e também as casas dos videntes. Depois, é proporcionado a todos um dia na piscina em Castanheira de Pera, na Praia das Rocas”. Haverá ainda momentos de oração e aos domingos a celebração da Missa.

Este convívio é importante para os jovens e adultos com deficiência, mas é também fundamental para os voluntários que dedicam o seu tempo de forma gratuita nesta ajuda ao outro. É isso que os move. Não só “crescem” como pessoas, como “aprendem” coisas novas com esta experiência. O padre Johnny Freire refere que quase todos dizem: “eu vim para dar e acabei por receber mais do que aquilo que dei”.

Estas férias têm sido um sucesso. A prova disso é que este ano, pela primeira vez, o Santuário teve de recusar inscrições.

Os números são bastante reveladores: no total vão participar mais de 100 jovens e adultos com deficiência, cerca de 50 pais e à volta de 80 voluntários. Todos mobilizados pelo convite de Jesus “Vem para o meio”, que é o tema que preside a este programa de férias.