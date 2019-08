Soares com papel principal no ataque do dragão ao título. "É de excelência e de grande nível"

Numa altura em que Moussa Marega tem mercado e Aboubakar pode rumar à Turquia, no plantel de Sérgio Conceição poderá apenas restar Soares para a obtenção de golos e para o ataque ao título de campeão.

A continuidade de Tiquinho Soares no FC Porto será um desfecho de "ganho-ganho" para ambas as partes. É o que atesta Rui Silva, atual guarda-redes do Granada e que jogou com o avançado brasileiro no Nacional da Madeira entre 2014 e 2016.

Mas o "canarinho" de 28 anos também já foi apontado à saída, mais concretamente ao futebol chinês. O guardião maiato sustenta, em Bola Branca, que a continuidade do avançado no Dragão será uma decisão na qual ambas as partes terão tudo a ganhar.

"É um avançado de excelência e de grande nível. Sabia perfeitamente que ia chegar ao patamar que alcançou. As coisas estão a correr-lhe bem no FC Porto. Tem alcançado números muitos bons [45 golos em três épocas]. Não é um jogador que costuma ter muitas lesões e isso também é importante. Para ele é muito bom estar num clube como o FC Porto. No futuro, logo se verá", afirma.