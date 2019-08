Quem quer ser militar? "O baixo salário não compensa”

Antes de se aventurar no Exército, Rui Pinheiro estava a tirar duas licenciaturas em simultâneo – uma em Ciências Musicais, outra em Composição Musical. Aceitou uma proposta para dar aulas, mas rapidamente percebeu que precisava de um novo desafio. Acabou por ser um dos primeiros colocados nas provas de admissão ao Exército, em 2016. Mas há três meses deixou o cargo de oficial de alferes.



Colocado em Santa Margarida da Coutada, em Constância, Rui fez novas amizades e acumulou experiências, mas diz que não sente saudades. “O tratamento que dão aos contratados é o de nos fazerem sentir um bocado burros, por sermos inexperientes", explica o jovem de 26 anos à Renascença. "Isso não vai ao encontro das minhas ideologias nem da minha forma de ver o mundo.”

Embora admita que "nem tudo foi mau" no seu percurso no Exército, Rui queixa-se da falta de motivação e da “arrogância” dos seus superiores. “Já tinha visto o mundo, tinha experiência e era licenciado, mas, de repente, era como se nenhum dos meus conhecimentos valessem alguma coisa ali dentro”, explica.

Por motivos pessoais e de saúde, o ex-oficial teve de se ausentar do Exército durante oito meses. Quando regressou, não se sentiu integrado, pelo contrário, sentiu-se pressionado. “Era como se me dissessem que, como não estive lá, mais valia ir embora.”

Aos 76 anos, com grande parte da sua vida passada no Exército e na Força Aérea, Carlos Espírito Santo é crítico dos jovens que hoje ingressam nas Forças Armadas. Percorrendo as suas memórias, Carlos, que saiu há 20 anos já com patente de general, recorda com saudade o orgulho na prática que o levou a ingressar na "tropa" aos 17 anos.

A mudança de mentalidades é uma necessidade primária para combater os problemas da falta de efetivos nas Forças Armadas, segundo Carlos. O general aposentado entrou para o Exército na altura da guerra colonial, quando as motivações eram “muito diferentes quando comparadas com as atuais”.

“O que falta aos jovens de hoje em dia é o respeito, o conhecimento e a paixão pela pátria portuguesa”, defende.

"Não me sentia feliz, era muito isolamento"

O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS) discorda de Carlos Espírito Santo.

“Os jovens comparecem, mas existe uma certa confusão, porque os valores nacionais não são só a seleção nacional, são tudo o que se prende com a valorização da soberania e independência, das quais as Forças Armadas são um pilar fundamental”, explica o sargento-mor Lima Coelho à Renascença.

No seu primeiro ano de recrutamento, Rui Pinheiro foi aspirante, tendo sido promovido findo esse ano. A promoção aconteceu, mas com 12 meses de atraso. “Nesse tempo de espera, o Exército ficou-me com cerca de seis mil euros que não foram repostos”, sublinha. O caso não foi único; aconteceu com outros ex-camaradas seus.

Tendo-se dedicado especialmente à formação de recrutas, Rui diz que muitos dos seus instruendos lhe diziam que “tinham ido atrás de um sonho, de uma vida que aparece nos anúncios publicitários, que depois não tem nada a ver com aquilo que vêm a desempenhar lá dentro, que muitas vezes é cortar relva ou apanhar lixo durante semanas seguidas”.

Tal como Rui, Mariana Gonçalves frequentou o Campo Militar de Santa Margarida, durante um ano e meio. Depois dos descontos feitos, ganhava pouco mais de 400€ por mês. Decidiu sair do Exército há um ano e, hoje, frequenta o segundo ano do curso de Repórter de Som e Imagem, no Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

Para além das típicas funções de soldado da Brigada Mecanizada, Mariana era fotógrafa de eventos, exercícios de preparação e reuniões da sua unidade. O baixo salário, o facto de haver poucas mulheres, a rotina cansativa e a falta de organização das folgas levaram a jovem de 20 anos a decidir seguir outro caminho.

“Não me sentia feliz, era muito isolamento”, explica a ex-soldado, que refere ainda que a falta de efetivos significava mais trabalho para “os poucos que estavam presentes”. “Éramos ‘tapa-buracos’", adianta. "O trabalho tinha de estar feito a horas, mas não havia tempo para fazer tudo.”

Denúncias "pecam por tardias"

Rui e Mariana rejeitam a hipótese de, algum dia, regressarem às suas carreiras no Exército ou noutro ramo das Forças Armadas. Juntos, engrossam as fileiras de efetivos que abandonaram a carreira militar nos últimos anos.

O problema da falta de efetivos persiste há vários anos, mas, ao longo do último mês, tem dado que falar e ganhou estatuto de polémica, sobretudo depois de o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), ter alertado, em entrevista à Renascença e ao "Público", para o que diz ser "o problema mais premente das Forças Armadas" – nas suas palavras, "uma situação insustentável".