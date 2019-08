​Manuais gratuitos. Emitidos 80% de vouchers dos anos de continuidade

Em três semanas foram emitidos cerca de 80% dos "vouchers" para os encarregados levantarem os manuais escolares gratuitos para os alunos que no próximo ano letivo vão frequentar 2º, 3º, 4º, 6º, 8º. 9º e 11º anos de escolaridade.



O balanço é feito pelo Ministério da Educação, no dia em que a plataforma Mega começa a disponibilizar vouchers para os restantes anos de escolaridade (1º, 5º, 7º, 10º e 12º anos).

No comunicado emitido pelo Ministério da Educação lê-se que “os 'vouchers' são disponibilizados aos alunos à medida que as escolas exportam os dados no sistema”.

O Ministério aconselha os encarregados de educação “a resgatar os manuais a partir do momento em que os 'vouchers' do seu educando fiquem disponíveis, evitando que os pedidos se concentrem no arranque do ano letivo”.

“As famílias podem levantar os 'vouchers' para manuais novos em qualquer uma das livrarias aderentes. Já os 'vouchers' para manuais reutilizados, atribuídos aleatoriamente pela plataforma, são levantados nas respetivas escolas”, lê-se ainda na nota de imprensa.