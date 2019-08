Macau e Portugal defendem legalidade do acordo de extradição

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse esta quinta-feira que o acordo firmado com Macau sobre extradição de infratores em fuga cumpre rigorosamente a Constituição.

As palavras de Santos Silva surgem depois de a Ordem dos Advogados ter criticado o acordo, por alegadamente violar a legislação portuguesa.

“Assinámos esse acordo no quadro da última reunião da Comissão Bilateral, e seguir-se-ão os procedimentos de ratificação em Portugal, que implica uma aprovação pela Assembleia da República e depois cabe ao Presidente da República ratificar”, começou por explicar o governante.

“Como o Ministério da Justiça já teve oportunidade de explicar, do nosso ponto de vista o acordo cumpre estrita e rigorosamente todas as normas da nossa Constituição”, disse ainda.

Também esta quinta-feira a secretária para a Administração e Justiça de Macau, Sonia Chan, assegurou que o acordo assinado com Portugal relativo à entrega de infratores em fuga respeita as leis de cada jurisdição e as convenções internacionais.

O acordo “segue as normas e princípios internacionais, respeitando, simultaneamente, as leis de Macau e de Portugal”, garantiu Chan, citada num comunicado oficial.

A Ordem dos Advogados tinha alertado, nomeadamente, para a possibilidade de um facto que anteriormente não era considerado crime – mas que à data do pedido já o é – poder vir a fundamentar um pedido de entrega da pessoa reclamada.

Sobre esta questão, o Governo português esclareceu que "não é admissível a extradição, caso a conduta não constitua, à data, ilícito criminal face ao ordenamento jurídico português".

"Não é possível a extradição para Macau ou para Portugal de pessoas que tenham praticado factos que não constituíam crime à data da sua prática, por exemplo, no caso de entrar em vigor legislação que criminalize posteriormente essa conduta – tratar-se-ia de violação do princípio `nullum crimen, nulla poena sine praevia´ (não há crime, nem pena sem lei prévia), constitucionalmente consagrado", indicou o Ministério da Justiça.

O Ministério sublinhou também que o acordo para entrega de infratores em fuga, entre Portugal e Macau, enquadra-se no acordo de cooperação judiciária entre a RAEM da República Popular da China e Portugal, assinado em Lisboa, em 17 de janeiro de 2001, aprovado pela resolução da Assembleia da República 19/2002.

A Ordem dos Advogados alegou também que o acordo em causa consagra a possibilidade de, não obstante a consagração do princípio da especialidade, pessoas que sejam entregues a Macau venham, em momento posterior, a ser entregues à China, por via da norma que prevê que "as disposições do acordo não prejudicarão os arranjos de entrega de infratores em fuga entre a RAEM e outras jurisdições da RPC (República Popular da China".

Noutra nota divulgada esta quinta-feira, o Governo de Macau, através da Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça, garante que “o acordo satisfaz plenamente os padrões internacionais no respetivo domínio, nomeadamente o acordo-modelo das Nações Unidas sobre a Extradição".