Fogo em Nisa mobiliza 275 operacionais e seis meios aéreos. Dois bombeiros feridos sem gravidade

Um incêndio com duas frentes deflagrou na tarde desta quinta-feira numa área de mato no concelho de Nisa (Portalegre), com o combate às chamas a mobilizar, às 18h30, 275 operacionais, apoiados por 76 viaturas e seis meios aéreos, segundo a página da Proteção Civil.

Dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade, devido a inalação de fumos, disse à Renascença o segundo comandante operacional de Portalegre, Bruno Marques.



O alerta de fogo foi dado por volta das 14h30, atinge uma zona de pasto e mato na freguesia de Tolosa, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

