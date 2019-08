Fogo em Nisa com “90% do perímetro dominado”. Dois bombeiros feridos sem gravidade

O incêndio com duas frentes que deflagrou na tarde desta quinta-feira numa área de mato na freguesia de Tolosa, concelho de Nisa (Portalegre), está com “90% do perímetro dominado”, avançou à Renascença o comandante distrital Rui Conchinha.

O combate às chamas mobilizava, às 20h00, 331 operacionais, apoiados por 89 meios terrestres e três meios aéreos, segundo a página da Proteção Civil.

A expectativa do comandante é que o incêndio possa ser dominado por completo na próxima hora. “Não houve danos materiais de que tenhamos conhecimento. O combate está a evoluir favoravelmente”, confirmou.

Dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade, devido a inalação de fumos, no âmbito das operações, disse à Renascença o segundo comandante distrital de Proteção Civil de Portalegre, Bruno Marques. Foram transportados para o Hospital de Portalegre.

A Estrada Nacional 18, entre Alpalhão e Nisa, também chegou a estar cortada, mas neste momento a circulação já está restabelecida.

O alerta de fogo foi dado por volta das 14h30.

[Notícia atualizada às 20h00]