Cinco toneladas de alheiras apreendidas em empresa de autarca

A ASAE apreendeu cinco toneladas de alheiras na Vifumeiro, empresa propriedade da presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, e de alguns familiares. A notícia é avançada na edição desta quinta-feira do “Jornal de Notícias”.



De acordo com o jornal, em causa estarão os crimes de fraude sobre mercadoria e violação da indicação geográfica, devido ao facto de as alheiras serem produzidas no concelho de Vinhais, mas vendidas com rótulos da marca Alheiras Amil, também pertencente à autarca e à família e que anuncia os seus fumeiros como sendo totalmente fabricados em Mirandela. Os seus produtos beneficiam, assim, da indicação geográfica protegida, atribuída pela União Europeia, em 2016.

A operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) decorreu no início desta semana e, sabe o JN, ainda não originou arguidos, o que poderá acontecer em breve e envolver a própria Júlia Rodrigues.

A presidente da Câmara de Mirandela é um dos quatro sócios da Vifumeiro, empresa que vende produtos de Vinhais e da qual foi, até 2007, gerente.

Ouvida pelo JN, a autarca garante não saber bem o que aconteceu. “A minha intervenção na empresa é zero desde que fui deputada. Efetivamente, a empresa é familiar, mas tenho uma quota insignificante da herança do meu pai, que faleceu e, 2009”, esclareceu a autarca.